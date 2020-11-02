Мэрия Краснодара планирует выкупить недостроенный замок в парке на Затоне

Замок на Затоне стоит

Огромный недостроенный замок из бетона, расположенный на берегу Кубани в парке 30-летия Победы, планирует выкупить администрация Краснодара. Сейчас оно находится в частной собственности.

Глава города Евгений Первышов отметил, что снос замка будет стоить дороже, чем завершение строительства.

- Понятно, денег никогда не будет хватать. Давайте посчитаем, сделаем оценку, может быть, пойдем по пути приобретения этого объекта, - призвал мэр Краснодара.

Городские власти планируют создать здесь детский кванториум, где дети могли бы бесплатно заниматься. Реализация проекта может занять несколько лет.

- Думаю, нам нужно двигаться в направлении создания какого-то детского муниципального или краевого центра. Для того, чтобы двигаться, надо проводить работу по оценке, возможности приобретения этого объекта в казну, и дальше уже будем уже стараться каждый год что-то делать, достраивать его, - заключил Евгений Первышов.

Культурно-развлекательный комплекс должны были достроить еще в 2013-м году, однако работы остановились и здание стало одним из самых известных долгостроев Краснодара.