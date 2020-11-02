«Россети Кубани» установила 9000 антимагнитных пломб в Краснодарском крае и Адыгее

Фото: «Россети Кубань»

С начала года специалисты компании «Россети Кубань» установили 9,3 тысячи антимагнитных пломб на приборы учета электроэнергии потребителей в пяти районах Краснодарского края и Республики Адыгея.

Эти пломбы, которые представляют собой небольшую наклейку, которая крепится на корпус счетчика, необходимы для того, чтобы абоненты не воровали электроэнергию. И их в первую очередь устанавливают на приборы учета потребителей, которые раньше уже были замечены в незаконном потреблении электроэнергии. Кроме того, антимагнитные пломбы ставят и на объекты со среднемесячным уровнем потребления электроэнергии ниже 100 киловатт-часов.

Работает пломба просто – если абонент ставит на счетчик магнит, который «скручивает» показатели, то индикатор пломбы меняет цвет.

– Антимагнитные пломбы являются одним из самых эффективных способов борьбы с хищениями электроэнергии. Оснащение ими электросчетчиков позволяет обнаружить, а главное – доказать факт хищения энергоресурсов, – рассказал замдиректора Краснодарских электросетей Дмитрий Головенко. – Самовольно снять пломбу с прибора учета не получится, поскольку она оснащена скрытой индикаторной надписью, которая останется после срыва пломбы.

Кстати, любое вмешательство в работу прибора учета электроэнергии противозаконно. Самовольное подключение к электросетям, безучетное использование ресурса карается штрафом. Для обычный потребителя он составляет от 10 000 до 15 000 рублей, для должностных лиц – от 30 000 до 80 000 руб; для юрлиц – от 100 000 до 200 000 рублей. Кроме штрафа на нарушителя могут завести и уголовное дело.