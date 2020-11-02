В Сочи появилась статуя Геракла

Фото "Золотое кольцо Боспорского царства"

Появившаяся на смотровой площадке по дороге из Адлера в Красную Поляну скульптура древнегреческого героя Геракла вызвала у сочинцев неоднозначную реакцию. Многие горожане в соцсетях раскритиковали изваяние, и недоумевают, какое отношение имеет герой греческих мифов к Сочи.

На эти вопросы решили ответить сотрудники туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Как следует из релиза организации, есть исторические данные, указывающие, что один из своих знаменитых подвигов Геракл мог совершить неподалеку от нынешнего Сочи.

- Аргонавты, проплывая мимо в Колхиду за золотым руном, увидели прикованного к скале Прометея и клюющего печень орла и назвали скалы Орлиными,- говорится в сообщении организации.

По мнению участников туристического проекта, именно в окрестностях Сочи Геракл избавил Прометея от гигантского орла, мучившего его. Герой убил хищную птицу, прекратив страдания Прометея.

Автор скульптуры-директор Художественного музея Петр Хрисанов. Статуя установлена при поддержке местного мецената Дмитрия Сараканиди.

- В 2020 году в России отмечается 2500-ление образования Боспорского царства – первого государства на территории современной России, а 2021 год объявлен Годом истории России и Греции,- напоминают сотрудники туристического проекта.