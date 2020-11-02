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Происшествия

«Он громко слушал музыку»: На Кубани многодетная мать пойдет под суд за убийство девятилетнего мальчика

Женщина задушила ребенка
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Мальчика искали больше года

Мальчика искали больше года

Завершено расследование громкого уголовного дела об убийстве девятилетнего мальчика в Мостовском районе. 10 мая 2019 года мальчик бесследно исчез, поиски не прекращались несколько месяцев. Добровольцы, казаки, сотрудники правоохранительных органов прочесывали окрестности станицы Баговской.

Распутать это дело удалось следователям. В июле 2020 года они обнаружили останки мальчика рядом с домом, где жил его родной дядя. Причастной к убийству оказалась сожительница родственника ребенка.

- По данным следствия, днем 10 мая 2019 года малолетний пришел к ней домой на улицу Богатырскую. Находясь в домовладении, мальчик громко слушал музыку, чем мог разбудить спавших детей женщины. Обвиняемая стала предъявлять мальчику претензии по данному поводу, в связи с чем между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленница задушила малолетнего мальчика. В последующем она скрыла следы совершенного преступления, - сообщают в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Женщину взяли под стражу, уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

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