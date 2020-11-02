Онлайн-фестиваль «Кухни мира на Кубани» запустили в соцсети

Выкладывайте рецепты любимых блюд

В Краснодарском крае стартовал онлайн-фестиваль «Кухни мира на Кубани». Шеф-поварам и просто любителям готовить предлагают в нем поучаствовать.

- Друзья! Запускаю флешмоб "ВкусноНациональноКубань" #ВкусноНациональноКубань Приглашаю профессиональных поваров Кубани и просто любителей поделиться рецептами своих любимых блюд народов России. Выкладываем фото или видео блюд с рецептами и краткой информацией о себе под хэштегом #ВкусноНациональноКубань. Флешмоб продлится до конца дня 4 ноября, - написал на своей странице в Instagram повар Олег Сычов.- Всем вкусного праздника!

Фестиваль в соцсетях решили приурочить ко Дню национального единства 4 ноября. Кубань - регион, где много лет дружно проживают десятки разных национальностей.

Напомним, по данным переписи населения 10-летней давности, на Кубани русские составляют 88,3% от всего населения.

На втором месте по численности в Краснодарском крае находятся армяне. В 2002 году в крае проживало 274,5 тысяч армян (5,4% населения края), а в 2010-м – 281,7 тысяч (5,5%).

На третьем месте - украинцы. Вплоть до последней советской переписи 1989 года жители этой национальности занимали второе по численности место проживающих на Кубани.

В десятку самых крупных национальностей Кубани с большим отрывом вошли также татары (24,8 тысяч), греки (22,6 тысяч), грузины (17,8 тысяч), адыги, включая шапсугов (17,7 тысяч), белорусы (16,9 тысяч), цыгане (12,9 тысяч) и немцы (12,2 тысяч).