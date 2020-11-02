В Краснодарском крае умерло еще семь пациентов с коронавирусом

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82-летний житель Сочи на «Скорой помощи», в тяжелом состоянии был доставлен в стационар. Тест на COVID-19 показал наличие в организме опасной инфекции. Усилия врачей оказались тщетны.

В больнице Новороссийска скончалась 66-летняя женщина. В стационар она была доставлена уже в тяжелом состоянии. Анализ на коронавирус был положительным. Нахождение на ИВЛ не спало ей жизнь.

77-летняя женщина из Армавира умерла в местной больнице. До этого тест подтвердил наличие у пациентки COVID-19.

67-летнего житель Кропоткина умер в Больнице Тихорецка после подключения к ИВЛ. Его состояние ,вместе с наличием в организме коронавируса, осложнялось сердечными заболеваниями.

Сразу три случая смерти пациентов с коронавирусом отмечены в больнице Крымска. Опасная болезнь унесла жизни 43-летней местной женщины, а также 60-летнего жителя Анапы и 73-летней пенсионерки из Абинска. Усилия врачей и подключение к ИВЛ не помогли пациентам.

- Всего с начала пандемии на Кубани умерло 435 пациентов с коронавирусом,- сообщает региональный Минздрав.