Кубань дополнительно получит 213 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом

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Регион, по распоряжению федеральных властей, получит дополнительный финансовый транш на борьбу с коронавирусом. Деньги планируется на править на покупку препаратов, отпускаемых по рецепту врача для пациентов, которые лечатся в домашних условиях.

-Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. На эти цели Правительство РФ выделило краю 213 млн рублей,- сообщает региональный Минздрав.

При этом, как отметили в министерстве, в аптеках и стационарах края создан значительный запас средств медицинских масок и перчаток, а также лекарственных средств.