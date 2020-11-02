В Майкопе пассажир маршрутки кинулся с ножом на водителя за просьбу надеть маску

В Адыгее разыскивают мужчину, который с ножом кинулся на водителя маршрутки после просьбы надеть маску. Конфликт произошел днем 29 октября в Майкопе. Пассажир категорически отказывался использовать средство индивидуальной защиты, а водитель не стал продолжать поездку.

- После этого мужчина покинул маршрутку и через незакрытое окно двери нанес водителю ножевое ранение в предплечье, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему была оказана вся необходимая квалифицированная помощь, - сообщают в пресс-службе МВД Адыгеи.

Злоумышленнику удалось скрыться. Полицейские изучают все доступные записи с камер видеонаблюдения и регистраторов, чтобы установить личность нападавшего.

После заключения судебно-медицинской экспертизы следователи дадут оценку действиям неизвестного и примут решение о возбуждении уголовного дела.