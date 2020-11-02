За 6 месяцев 2020 года на Кубани поставлено на госучет более 110 тысяч земельных участков и объектов недвижимости

Фото Кадастровой палаты КК

В первом полугодии 2020 года на Кубани было поставлено на государственный кадастровый учет более 114 тысяч земельных участков и объектов капитального строительства (ОКС).

Постановка на кадастровый учет объектов недвижимости является основной процедурой в земельно-имущественных отношениях. После осуществления учёта, сведения об объектах автоматически вносятся в единую информационную базу госреестра недвижимости - ЕГРН. С этого момента объект недвижимости может считаться по праву предметом сделок.

Внесение сведений в единую базу происходит по желанию собственника. Необходимый пакет документов для осуществления государственного кадастрового учета предоставляется в орган регистрации прав.

По итогу, когда проведены все учетно-регистрационные действия и сведения перенесены в единую информационную базу ведения ЕГРН о правах отдельного лица, то есть, кто владеет объектом недвижимости, собственник имеет право распоряжаться недвижимым объектом в полной мере – продавать, дарить, завещать, выделять долю.

Так как база ЕГРН на сегодняшний день является единственным достоверным источником, содержащим информацию о недвижимых объектах, она также является гарантом в предотвращении мошеннических действий со стороны недобросовестных участников рынка недвижимости.

Государственный реестр недвижимости помогает осуществлять грамотное и рациональное ведение кадастрового учета не только в Краснодарском крае, а также по всей нашей необъятной стране.

Подать заявление на государственный кадастровый учет (ГКУ) удобнее всего:

Стоит отметить, что для того чтобы подать заявление посредством сервиса Росреестра необходимо иметь сертификат электронной подписи.

По всем техническим вопросам, связанным с получением квалифицированного сертификата можно обратиться в Удостоверяющий центр Кадастровой палаты по телефону: 8-861-992-13-02 (доб. 2222), или по адресу электронной почты: uc_request_23@23.kadastr.ru.

Срок действия сертификата электронной подписи, выданного Удостоверяющим центром Кадастровой палаты, составляет 15 месяцев.

Также обращаем внимание на адрес сайта Росреестра, так как в настоящее время существует множество сайтов двойников по осуществлению учетно-регистрационных действий.

- Для формирования заявления необходимо иметь следующий набор документов:

Для постановки на ГКУ земельного участка - межевой план в формате XML, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) кадастрового инженера.

Для постановки на ГКУ объекта капитального строительства - технический план в формате XML, подписанный УКЭП кадастрового инженера.

При подаче заявления представителя по доверенности необходим электронный документ, подтверждающий полномочия, подписанный электронной подписью,- сообщает Кадастровая палата Краснодарского края.