Вениамин Кондратьев поручил перевести все экстренные службы края в режим повышенной готовности

Фото администрации КК

В регионе в ближайшие дни снова можно ждать разнообразных сюрпризов от погоды. В частности, ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер. 2 ноября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел специальное совещание по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Как отмечено на совещании ,в крае сохраняются риски ЧС из-за возможных подтоплениями. Не исключены и аварии на линиях теплоэнергетики, обрывы линий электропередач.

В целом ситуация под контролем, отметили участники совещания. Однако высокая готовность всех служб к непогоде необходима.

- Проведите проверку систем оповещения и подготовьте систему ЖКХ края. Нужно создать резервные аварийные бригады на случай повреждения коммунальных сетей – все должно быть в резерве и с запасом,- отметил глава региона.

Вениамин Кондратьев также поручил главам районов и городов организовать круглосуточные посты наблюдения за уровнем рек, и в очередной раз проверить работу автоматических гидрологических постов, сигнализирующих о подъеме воды.