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Общество

Пострадавшие от ЧС в Ейском районе получат компенсации из резервного фонда Краснодарского края

Решение об этом принято краевыми властями
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото ГУ МЧС по краю

Фото ГУ МЧС по краю

Сильнее всего от урагана 31 октября пострадал местный поселок Комсомолец. Здесь повреждения получили 57 домов, пострадали также поселковый ДК, спортивная школа и детсад. Более полутора тысяч местных жителей человек оставались без света.

Сейчас в поселке электроснабжение уже восстановлено, но продолжает действовать режим ЧС. Работает оперативная группа регионального министерства по ГО и ЧС.

– Предварительная сумма выплат для пострадавших – 1,5 млн рублей, объектам соцназначения – 13 млн рублей. В 21 доме повреждена кровля. Там живут 109 человек. За 1 ноября практически во всех домах восстановлена кровля, вывезен мусор, строители меняют профиль в сельском ДК и в спорткомплексе, – рассказал глава министерства Сергей Штриков.

На совещании в краевой администрации решено выплатить пострадавшим от 10 до 100 тысяч рублей из регионального бюджета.

– Средства мы направим из резервного фонда Краснодарского края, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.