Проект строительства школы на 1500 мест в Краснодаре получил положительное заключение госэкспертизы

Фото администрации КК

Это, в частности, проект школы на 1500 мест в поселке Российском, а также детского сада на 300 мест неподалеку от Западного обхода. Получено разрешение и на строительство пристройки к детсаду №6 в хуторе Веселом Успенского района.

В сфере здравоохранения проверку госэкспертизы прошли проекты создания офисов врачей общей практики в селе Урупском Отрадненского района и в поселке Кучугуры Темрюкского района.

Успешно прошли проверку перед началом строительства и проекты универсального спорткомплекса в Апшеронском районе и центра единоборств в Армавире.

Краевые власти традиционно придают первостепенное значение созданию новых объектов социальной сферы.

- В 2020 году на возведение школ, детсадов, спорт сооружений, а также объектов инженерной инфраструктуры и новых медучреждений направлено 18,5 млрд рублей из регионального бюджета,- сообщает администрация края.