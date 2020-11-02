В Сочи на границе с Абхазией в разгаре "мандариновый сезон"

Фото Сочинской таможни

Нынешней осенью сотрудники таможни в Сочи отмечают кратный рост, по сравнению с 2019 годом, ввоза мандаринов из соседней Абхазии.

Сезон цитрусовых начался в 2020-м необычайно рано, первые партии мандаринов начали завозить уже с середины сентября.

- К середине октября было ввезено порядка 250 тонн цитрусовых. В 2019 г. на эту же дату было ввезено всего 20 тонн цитрусовых (30 тонн фейхоа), - отмечают на таможне.

А всего таможенное оформление прошли уже свыше 700 тонн мандаринов и фейхоа.

Всего за сезон границу между Абхазией и Россией пересекают десятки тысяч тонн фруктовой продукции.