Крупные тюремные сроки на Кубани получили участники банды грабителей во главе с полицейским

Фото СК РФ

39-летний командир взвода ППС в Отрадненском районе края узнал, что местный 36-летний предприниматель периодически перевозит в машине крупные суммы наличных от продажи товара.

Страж порядка, вместе с двумя подельниками, решил ограбить бизнесмена. Полицейский взял на себя роль координатора и сообщал грабителям о методах работы полиции.

Днем 6 октября 2019 года подельники полицейского напали на бизнесмена, напугав его выстрелом из пистолета, выкинули его из машины и угнали ее вместе с выручкой в 1,2 миллиона рублей.

Следователям СК удалось раскрыть ограбление. Все обвиняемые, в том числе и алчный полицейский , были задержаны. Теперь они предстали перед судом.

- Приговором суда полицейскому назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Его подельникам назначено наказание в виде 11 лет и 3 месяцев лишения свободы и 11 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима,- сообщает СУ СК по краю.