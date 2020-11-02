В краевом госпитале для ветеранов войн открылись 400 коек для пациентов с коронавирусом

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Хирургическое отделение госпиталя для ветеранов войн в Краснодаре перепрофилировано для пациентов с коронавирусом. Это позволило увеличить число коек для ковид-больных в регионе до более чем 5650-ти.

Сюда уже поставлено необходимое оборудование, в том числе кислородные установки и аппараты искусственной вентиляции легких. По решению регионального Минздрава, здесь будут проходить лечение пожилые пациенты, у которых болезнь протекает в наиболее тяжелой форме.

При этом, большинство остальных отделений госпиталя продолжат работу в обычном режиме, по своей специализации.

- В обычном режиме работают поликлиника, дневной стационар, кардиология и терапия, включающая эндокринологию, гастроэнтерологию, пульмонологию и офтальмологическое отделение,- сообщает краевой Минздрав.

Пациентов, находившихся в хирургическом отделении госпиталя до этого, переведут в краевую клиническую больницу №1.