Доходы бюджета Краснодарского края в 2020 году увеличат

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В Законодательном Собрании Краснодарского края стартовала очередная 45-я сессия. Пленарное заседание возглавляет Юрий Бурлачко. В работе принимают участие глава региона Вениамин Кондратьев, прокурор края Сергей Табельский.

В повестке порядка 40 вопросов. Первым депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в краевой бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Проектом предлагается в доходной части краевого бюджета предусмотреть на 2020 год увеличение объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета в целом более чем на 11,6 млрд рублей.

Губернатор Кубани отметил, что несмотря на сложившуюся обстановку, удалось сохранить экономику и обеспечить ее устойчивость.

- Сегодня экономика края устойчива. Восстановился бизнес. План доходов прошлого года мы выполнили и этого года выполним. А это значит, что нам не придется сокращать финансирование ни одной программы. Это принципиально важно. И это говорит о том, что экономика Кубани сильная, - сказал Вениамин Кондратьев.

Спикер ЗСК добавил, что доходную часть бюджета пополнят безвозмездные поступления из федерального бюджета. В их числе субсидии на решение многих крайне важных вопросов –выплаты на детей в возрасте с трех до 7 лет, организация бесплатного горячего питания учащихся, поддержка безработных и многое другое. Также получат допфинансирование ряд госпрограмм – «Развитие здравоохранения», «Социальная поддержка граждан», «Содействие занятости населения», «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» и другие.

- Коронавирус нанес серьезный удар по нашей экономике, объемы собственных налоговых и неналоговых доходов в этом году заметно снизились. Мы признательны федеральному центру за поддержку в это непростое время, но при этом совместными усилиями мы будем искать пути скорейшего восстановления своей экономики, - заявил Юрий Бурлачко.