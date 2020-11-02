Кубанским муниципалитетам возместят часть выпадающих доходов

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В ходе очередного пленарного заседания кубанские депутаты поддержали внесение изменений в закон «О бюджетном процессе в Краснодарском крае».

Как отмечено в документе, с 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - ЕНВД. Это повлечет за собой снижение доходов местных бюджетов.

В целях компенсации данных выпадающих доходов и обеспечения сбалансированности местных бюджетов проектом закона предлагается увеличить нормативы отчислений в бюджеты городских округов и муниципальных районов от налога, взимаемого по «упрощенке» на 10% и 15%, соответственно - до 30% для первых, и до 35% для вторых.

При изменении указанных нормативов сумма дополнительных доходов составит для бюджетов городских округов порядка 2 млрд рублей, для бюджетов муниципальных районов – более 1 млрд рублей.

Еще одним решением по выравниванию ситуации стало принятие закона о внесении изменений в краевой закон «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае».

Как отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, с началом пандемии коронавируса на федеральном и краевом уровнях были приняты решения о переносе сроков отдельных налоговых платежей или их отмены, по отдельным налогам производилось снижение ставок. Эти меры имели стимулирующий эффект, но поступления в бюджеты всех уровней, естественно, снизились.

- Недостаточный сбор налоговых платежей по отдельным муниципалитетам может поставить под угрозу выполнение на их территории важных социальных программ. Поэтому в закон «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае» вносится требование – в 2021 году уточнить налоговый потенциал кубанских муниципалитетов в целях распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, - прокомментировал Юрий Бурлачко.