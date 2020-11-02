В Краснодарском крае примут дополнительные меры по защите черноземов

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В Краснодарском крае депутаты рассмотрели поправки к закону об обеспечении плодородия земель сельхозназначения на территории Краснодарского края.

Документ представил вице-спикер ЗСК, председатель аграрного комитета кубанского парламента Александр Трубилин.

Изменения касаются учета показателей плодородия земель и предполагают проведение этого учета на основе почвенных, агрохимических, фитосанитарных и эколого-токсикологических обследований участков из состава земель сельхозназначения.

Принятие закона будет способствовать повышению эффективности госучета показателей состояния плодородия почв. Поправки направлены также на обеспечение полноты и согласованности правового регулирования земельных отношений в части особой охраны сельхозугодий в составе земель сельхозназначения.

По мнению спикера Законодательного Собрания, черноземы являются богатством не только Кубани и ее жителей, но и всей России. Именно поэтому, уверен Юрий Бурлачко, необходимо создание системы учета показателей плодородия почв. Вносимые изменения, по его словам, конкретизируют права и обязанности правообладателей земель сельхозназначения и закрепят за ними обязанность проводить мероприятия по повышению плодородия почв, обеспечивать к своим участкам доступ специалистов, проводящих оценку состояния земель.

- Очень важно, что при применении пестицидов и ядохимикатов должно будет учитываться текущее состояние земель. Закрепление в краевом законе этого требования - важный шаг в наращивании производства экологически чистой продукции, которая пользуется постоянно растущим спросом на отечественном и мировом рынках, - прокомментировал законопроект руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко.