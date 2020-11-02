В Краснодаре и Геленджике завершено строительство двух проблемных домов

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В эксплуатацию на Кубани вскоре будут введены еще два крупных долгостроя. Это ЖК «Акварель в курортном Геленджике и вторая очередь многоквартирного дома в Краснодаре на Шоссе Нефтяников.

- Оба объекта были взяты на личный контроль губернатором Краснодарского края, – рассказал первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко.

Геленджикский ЖК изначально было намечено заселить еще три года назад, но застройщик не сумел выполнить свои обязательства по завершению строительства. Все это время дольщики были вынуждены ждать свои квартиры. Работы удалось завершить только после вмешательства властей края и города.

Жилой корпус дома на Шоссе Нефтяников в краевом центре должен был быть введен в эксплуатацию почти полтора года назад. Однако, у застройщика возникли организационные и финансовые проблемы. В этом случае также пришлось вмешаться в процесс властям края.

За пять минувших лет на Кубани введено в эксплуатацию более 200 долгостроев, ключи от своего жилья смогли получить более 40 тысяч человек.