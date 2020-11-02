Сочи получит финансирование по девяти государственным программам Краснодарского края

Фото мэрии Сочи

Из регионального бюджета, по программе софинансирования на 2021 году, курорт получит около 2,5 миллиарда рублей. Средства планируется будут направить на реализацию 18 направлений из девяти госпрограмм Краснодарского края.

Так, по программе «Развитие культуры» выделят средства по поддержку сельских библиотек. В рамках программы поддержки физкультуры и спорта продолжат финансирование строительства спортивных залов шаговой доступности. Также дополнительные деньги будут направлены на подготовку изменений в Генплан Сочи , а также на обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков, выделяемых многодетным семьям.

– Для нас крайне важно увеличить темпы участия города в госпрограммах. Это необходимо для привлечения дополнительных средств на развитие социальной сферы и городской среды. В 2021 году за счет поступлений из региона продолжится строительство новых школ и детских садов, также будут приобретены автобусы для подвоза учащихся образовательных учреждений, – отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Как пояснил вице-мэр Сергей Белоусов, мэрией Сочи отправлены дополнительные заявки на участие города еще в 8 государственных программах региона по 11 направлениям.

– Общая сумма финансирования составит 1 миллиард 76 миллионов рублей. Отмечу, что в 7 госпрограммах город пока не участвует. Сейчас для решения данной задачи формируются аналитические группы, которые вынесут окончательное заключение до 1 декабря, – рассказал вице-мэр.