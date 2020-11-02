Мнимый «майор ФСО» получил в Краснодаре 6 лет тюрьмы за крупное мошенничество

Фото УФСБ по краю

В 2016 году житель Краснодара решил провернуть крупную аферу в отношении одного из бизнесменов. Для пущей солидности он предъявил предпринимателю во время знакомства фальшивое удостоверение майора Федеральной службы охраны РФ.

«Майор» рассказал о своих влиятельных друзьях в сфере нефтепереработки, которые якобы могут помочь предпринимателю в получении государственных субсидий на изготовление оборудования. Правда ,для его покупки нужно все-таки заплатить 10,5 миллионов рублей.

На этом этапе лже-офицер привлек подельника из Кемеровской области, который играл роль «производителя оборудования». Вдвоем они успешно водили бизнесмена за нос, выманив у него около 16 миллионов рублей за поставки мнимого оборудования, которое «вот-вот будет готово».

Через некоторое время терпение предпринимателя лопнуло и он обратился в правоохранительные ограны.

Махинации подсудимого были выявлены и задокументированы сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

- С учетом всех обстоятельств совершенных преступлений, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима.

Ранее приговором Первомайского суда г. Краснодара соучастник преступления, достигший к настоящему времени совершеннолетия, был признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также судом с осужденных в пользу потерпевшего взыскано более 29 миллионов рублей в качестве компенсации вреда, причиненного преступлением,-сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.