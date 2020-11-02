Банк «Уралсиб» предлагает новую инвестиционную стратегию

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Страховая компания «Уралсиб жизнь» (АО) запускает для своих клиентов новую инвестиционную стратегию «Курс на рост». Она запущена в рамках программы инвестиционного страхования жизни «Верное решение»

- Инвестиционная корзина стратегии включает акции компаний, потерявшие часть стоимости в период пандемии и имеющие потенциально выгодную точку входа для инвестирования. Портфель хорошо диверсифицирован, так как включает крупные компании разных отраслей, - говорят в банке «Уралбсиб». - Сама стратегия «Курс на рост» рассчитана на 5 лет. Это купонная программа, она составляет от 7% в год и зависит от размера вложений.

Причем купон будет выплачен, если в дату наблюдения стоимость акций ни одной из 6-ти компаний не опустится ниже первоначальной стоимости. А инвестировать можно от 500 тыс. рублей.

«Курс на рост» включает в себя эффект памяти, поэтому, в случае невыполнения условий для выплаты, купон сохраняется и будет выплачен тогда, когда условия будут соблюдены. Кроме того, стратегия подразумевает 0,1% гарантированного дохода (в случае дожития клиента до очередной годовщины полиса).

«Верное решение» - это полис инвестиционного страхования жизни, который обеспечивает гибкий подход к накоплениям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного дохода. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать инвестиционные стратегии с разным уровнем риска, в том числе такие как «Медицина будущего», «Золотодобывающие компании, «Валютная гарантия», «Энергогиганты», «Нефть», «Курс на рост».

Подробнее ознакомиться со всеми условиями по программе «Верное решение» можно в офисах банка «Уралсиб», по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте банка