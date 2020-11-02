Природный туризм требует четкого регулирования и прозрачных условий

Фото: предоставлено пресс-службой курорта Роза Хутор

Устойчивое развитие природного туризма, в том числе на ООПТ, требует четкого регулирования и прозрачных условий для организации взаимодействия государства, бизнеса и природоохранного сообщества. Об этом говорили на Международной конференции «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России», собравшей на курорте «Роза Хутор» в Сочи лучших отраслевых экспертов.

В этом году из-за пандемии она получила «гибридный» формат. Спикеры, а их было почти 80, выступали офлайн непосредственно в зале конференции, при этом подключиться к их дискуссии в онлайн режиме могли коллеги из разных концов России и из-за рубежа.

«Роза Хутор» был не случайно выбран для проведения конференции по природному туризму. Совместно с фондом "Слава" Посла доброй воли ООН Вячеслава Фетисова и группой Интеррос, курорт не только выступил организатором мероприятия - в качестве лидера отрасли он стал первой туристской организацией России, развернувшей комплексную программу устойчивого развития.

- Роза Хутор находится на территории Сочинского национального парка в непосредственной близости от Кавказского заповедника. Уникальная природа наших гор – это главный актив, который мы должны сохранять. Курорт это своего рода портал, открывающий гостям из разных уголков нашей страны мир горного туризма на Западном Кавказе. Для этого мы, взаимодействуя, с дирекцией Сочинского нацпарка ведем работу по формированию условий для развития горного туризма в долине Мзымты и в окрестностях, включая формирование новых маршрутов и стоянок. На территории курорта организован экологический мониторинг, мы собираем и анализируем данные об обитающих и мигрирующих животных, а часть средств, собираемых при продаже билетов на канатную дорогу перечисляется в бюджет нацпарка на финансирование природоохранной деятельности. Мы готовы к выполнению совместных с дирекциями ООПТ комплексных программ по изучению и сохранению природного достояния и по устойчивому развитию туризма в этой востребованной дестинации, - рассказал директор по устойчивому развитию и окружающей среде курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Реализация программы устойчивого развития позволила команде «Роза Хутор» организовать заготовку вторсырья на всей территории курорта, благодаря которой общий объем отходов, образующихся на курорте и направляемых на захоронение был сокращен на 20%.

- В середине 2018 года мы запустили работу собственной службы сбора вторсырья. С тех пор направляем на переработку в высокий сезон порядка 20 тонн ежемесячно только одного картона. Недавно с использованием механизма расширенной ответственности производителя мы запустили сбор отходов стекла и за два месяца на переработку было отправлено 10 тонн пустых бутылок, - подчеркнул Колосов.

Подобные инициативы крупнейшего круглогодичного горного курорта страны подтверждают – туристская индустрия может и должна интегрировать задачи устойчивого развития в число стратегических приоритетов.

В этом году весь мир столкнулся с беспрецедентным кризисом. Однако, неожиданным и позитивным эффектом вынужденной изоляции стал взрывной интерес соотечественников к путешествиям по России и к активному отдыху. Произошел всплеск давно отложенного спроса на безопасные, познавательные путешествия по родной стране. А раз так, то предложение должно поспевать за спросом, и демонстрирующая интенсивный рост отрасль привлекла интерес и со стороны научного сообщества.

Так, генеральный директор научного центра междисциплинарных перспективных исследований «Идея» Акакий Меликидзе выступил на конференции с идеей использовать НКО как квалифицированных заказчиков научных исследований, направленных на решение задач устойчивого развития природной рекреации и туризма на ООПТ. Это значит, что они могут стать операторами по сбору актуальных запросов туриндустрии на прикладные исследования, что позволит разрабатывать и финансировать программы, востребованные, например, конкретным заповедником. Результаты будут направлены на решение насущных проблем отрасли.

«Мы планируем запустить пилотный проект финансирования таких исследований за счет средств АНО «Идея». К этой работе будут привлечены ведущие российские и зарубежные исследователи», - отметил генеральный директор научного центра междисциплинарных перспективных исследований «Идея» Акакий Меликидзе.

В итоговую резолюцию конференции включены сформированные в ходе состоявшейся дискуссии предложения, направленные на поддержку устойчивого развития отрасли в рамках формирующегося национального проекта «Туризм».

- Колоссальный потенциал природного туризма сейчас важен для экономики России. Это не только создание рабочих мест, но и продвижение культуры, традиций, привлечение внимания к местной гастрономии, фермерским хозяйствам, а также эффективный инструмент в сохранении природного наследия, – сказал депутат Государственной Думы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов.