В горных поселках Сочи начался отопительный сезон

Фото мэрии Сочи

Отопительный сезон в горном поселке Красная Поляна в Сочи начался раньше обычного. На остальной территории города тепло в батареях традиционно появляется в середине ноября.

Тепло сегодня подали в поселковые школы и больницы, а также в жилые дома, подключенные к централизованной системе теплоснабжения. Подготовлены к работе зимой в горах и дорожные службы. Сейчас каждый день на улицы Красной Поляны и Эстосадка выходят десять сотрудников ЖКХ, которые убирают листву и чистят ливневые коллекторы.

- С 1 декабря подрядчик перейдет в усиленный режим, нарастит количество необходимой для уборки спецтехники и увеличит штат специалистов до 30 человек, – рассказал заместитель главы администрации Краснополянского поселкового округа Александр Голубев.

Как ранее сообщалось, на горных хребтах рядом с Красной Поляной выпал первый снег.