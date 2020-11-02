Мероприятия в День народного единства пройдут на Кубани в онлайн-формате

Фото администрации КК

В городах и районах края в День народного единства 4 ноября запланировано множество мероприятий. Из-за пандемии коронавируса кинолектории, экскурсии, конкурсы и другие акции пройдут в онлайн-формате.

Мероприятия посвящены истории возникновения праздника, идее единства народов России, являющегося залогом благополучия страны.

- Особое внимание уделяется сохранению традиций и культуры народностей и этносов нашей страны, – рассказали в департаменте внутренней политики краевой администрации.

Жители могут принять участие в онлайн-фотовыставке «Кубань – территория единства!», а также в гастрономическом онлайн-фестивале «Кухни мира на Кубани».

В регионе пройдет и акция «Искусство объединяет». Участники записывают видео, на которых они на родном языке читают стихи, отрывки из литературных произведений или играют известные песни о России и ее народах.

Для участия в акциях нужно опубликовать фото или видео в социальных сетях с хештегами #КубаньОбъединяет, #КубаньТерриторияЕдинства, #КубаньНашОбщийДом, #МыВместе.