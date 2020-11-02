В Краснодаре разработан проект концепции развития городских парков

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В краевом центре разработан проект концепции развития городских парков. Он рассчитан на 5 лет. Программа модернизации парков культуры и отдыха позволит обновить инфраструктуру зеленых зон. Предполагается ремонт коммунальных систем, устройство пешеходных и велодорожек, замену аттракционов.

Реализацию концепции возьмет на себя муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснодарские парки». В настоящий момент в его ведении находятся 6 парков культуры и отдыха, общей площадью 112 га.

- Парки «Солнечный Остров», «Чистяковская Роща», «Городской Сад» признаны особо охраняемыми природными территориями, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара. - Парки «имени 30-летия Победы», «Рождественский» и «Старая Кубань - это часть лесопаркового хозяйства.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в парках Краснодара разрабатывается новая программа развития. Обновление территорий началось с отменой карантина.