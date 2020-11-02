На Кубани продавщица ювелирного магазина забрала себе золото на 3 млн рублей

Расследование дела продолжается

31-летняя жительница Приморско-Ахтарского района устроилась в один из местных ювелирных магазинов. У владельцев точки вопросов к сотруднице не было – женщина с большим опытом в продажах и положительной характеристикой. Но после ревизии в магазине недосчитались больше трех миллионов рублей, а все подозрения пали на «новенькую». Никто в краже признаваться не хотел, хозяевам пришлось написать заявление в полицию.

- От владельца ювелирного магазина поступило в полицию сообщение по факту недостачи в магазине на сумму в 3,1 млн рублей. Искать вора долго не пришлось. На следующий день в отдел с повинной явилась та самая продавщица. 31-летняя женщина рассказала, что с мая по октябрь присваивала золотые украшения себе, - сообщил "Комсомольской правде Кубань источник в правоохранительных органах.

По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства случившегося. Женщина сейчас ищет новое место работы.