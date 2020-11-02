В Армавире обвалились перила моста, который отремонтировали за 8 млн рублей

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В Армавире обрушились перила моста, который был отремонтирован за 8 млн рублей. Инцидент произошел в микрорайоне Черемушки. Речь идет о мосте, который проходит над железнодорожными путями.

- В 2015 году был сделан капремонт сооружения, которое принадлежит одному из ведомств, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» источник во властных структурах, -

В данный момент опасная зона ограждена.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Армавире состоялось долгожданное для всех местных автомобилистов событие. Ефремовский мост, который в народе еще называют Сенным, открылся после масштабной стройки.