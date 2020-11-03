Дождь в Краснодарском крае закончится в течение суток

Дожди дадут отдохнуть четыре дня, затем снова начнет капать

Дождь на Кубани идет уже пятые сутки. А ураган успел повалить в одном из кубанских поселков 30 деревьев и снести десятки крыш с домов. Синоптики уверяют, что 3 ноября – последний день сырой и ветреной погоды на этой неделе, капать перестанет уже вечером. С 4 ноября в регионе будет сухо, но похолодает.

- 3 ноября в Краснодарском крае местами пройдет небольшой дождь с грозой. Воздух прогреется максимум до 18 градусов. Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду. А с 4 ноября преимущественно без осадков, к 6 числу температура воздуха опустится до 12 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в низинах и на поверхности водоемов ожидается туман. Сгустится серая пелена и на дороге. Водителей просят ночью, вечером и ранним утром быть осторожными.

Тем временем, в связи с непогодой губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил перевести в режим готовности все экстренные и диспетчерские службы. А муниципалитетам — держать на контроле уровень рек, выставить круглосуточные посты наблюдения, а также проверить системы оповещения.

Ранее "Комсомолка" сообщала о прогнозе погоды на ноябрь в Краснодарском крае.