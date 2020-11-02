В Краснодаре Владимир Цой ушел с поста главы департамента архитектуры и градостроительства

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В мэрии Краснодара Владимир Цой подал заявление об увольнении в связи с переходом на работу в одну из федеральных структур.

- В данный момент ведем поиск кандидата на эту, одну из ключевых должностей в администрации города,— сообщил первый заместитель главы Краснодара Евгений Наумов. По его словам, требования к кандидатам высокие — это должен быть профессионал, человек опытный и грамотный, готовый, не теряя времени, включиться в работу.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Цой возглавил департамент архитектуры и градостроительства Краснодара в декабре 2018 года. Его кандидатуру согласовали депутаты. На этом посту он сменил Михаила Фролова, который написал заявление по-собственному в связи с переходом на другую работу.

Напомним, в декабре 2015 года в мэрии Краснодара разделили должности директора департамента архитектуры и градостроительства и главного архитектора города.