На побережье Кубани замечены редкие двойные радуги

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В Сочи и Анапе очевидцы сняли очень редкое для ноября природное явление – двойную радугу. Она накрыла штормящее море курортов. Фото и видео выложили в сеть.

- Как известно, радуга – природный атрибут лета, для последнего осеннего месяца это редкость, - прокомментировали синоптики.

Напомним, что в первых числах октября Сочи накрыла полная радуга после сильного ливня.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в ночь на 2 ноября на горных курортах Сочи выпал первый снег, толщина покрова утром понедельника достигает восьми сантиметров. Зимние осадки наблюдались выше 1500 метров. Снегопад сопровождал сильный ветер, ночью в горах была настоящая метель.