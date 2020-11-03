На побережье Кубани появились фигурки дельфинов для сбора крышек

Фото предоставлено Центром спасения дельфинов «Дельфа».

В Сочи и Новороссийске установили необычные фигурки дельфинов, Они сделаны из металла и предназначены для сбора крышек от пластиковых бутылок.

- Собранная пластмасса будет направлена на переработку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в научно-экологическом Центре спасения дельфинов «Дельфа». – Вырученные средства передадим в семьи, где есть больные дети.

Старт экологической акции приурочили к Международному дню Черного моря.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, о массовой гибели дельфинов в Черном море.

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