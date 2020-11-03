Фасады зданий в центре Краснодара очистили от незаконного стрит-арта

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В краевом центре начали убирать надписи с фасадов зданий на улице Красной. Избавиться от незаконного стрит-арта на прошлой неделе поручил мэр города Евгений Первышов. В порядок привели уже 23 объекта.

- На разных концах улицы Красной удалили нелегальные граффити с 23 фасадов зданий. Очищать объекты от незаконного стрит-арта будут не только на улице Красной, но и на всей территории исторического центра города, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Глава Краснодара отметил, что работа по очистке фасадов – это не разовая задача, специалисты будут ежедневно мониторить и контролировать соблюдение санитарного порядка. Стоит отметить, что по объектам культурного наследия ведется отдельная работа. Уже 13 объектов переданы в управление государственной охраны объектов культурного наследия края.