В Краснодаре лидерами ярмарок выходного дня стали пять районов

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В краевом центре работают 18 ярмарок выходного дня. На торговые площадки продукцию привозят фермеры из разных районов края. Самыми активными на прошедших выходных оказались пять муниципалитетов.

- В минувшие выходные в Краснодар из районов завезли 248 тонн продукции, на ярмарках свой товар представляли 864 участника. Лидерами стали Динской, Красноармейский, Калининский, Славянский, Кореновский районы. Эти муниципалитеты не первый раз проявляют активную позицию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Каждый день объем продукции на ярмарках растет. Власти рассматривают потребности и продумывают, на каких улицах необходимы дополнительные места.