Два игрока «Локомотива-Кубани» попали в символическую пятерку недели в Единой лиге ВТБ

Кевин Херви - один из лучших игроков недели Фото: ПБК Локомотив-Кубань

Сразу два игрока «Локомотива-Кубани» вошли в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ. В воскресенье краснодарские баскетболисты в зрелищном матче обыграли казанский УНИКС на домашней арене со счетом 93:81.

Лучшими игроками недели стали Кевин Херви, набравший 22 очка, 8 подборов, 1 передачу и 3 перехвата, а также Мантас Калниетис – ему всего одного очка не хватило до трипл-дабла. В активе литовского игрока 10 очков, 9 подборов и 14 передач.

- Кевин Херви и Мантас Калниетис, как и вся команда, провели хороший матч. Рад, что наши игроки стабильно оказываются в числе лучших, - прокомментировал президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев.

Компанию Херви и Калниетису по пятерке недели составили Иван Ухов из ЦСКА, Антон Пушков из «Зенита» и Джеффри Гросселл из «Зелены Гуры».

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет в среду 4 ноября на выезде в Бельгии, где сыграет против «Антверпа» в рамках Еврокубка.