Футболисты «Краснодара» вылетели в Испанию на матч Лиги чемпионов против «Севильи»

Фото: ФК Краснодар

Футболисты и тренерский штаб «Краснодара» отправились в Испанию на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи». Рейс Краснодар – Севилья отправился из аэропорта Пашковский в 10:30 и прибудет в 14:30.

По прилету команда проведет предматчевую пресс-конференцию и тренировку. Комментарии дадут главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев и защитник Кристиан Рамирес.

- Пресс-конференция начнется во вторник, 3 ноября, в 21:00 по московскому времени в Севилье на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан». Там же полчаса спустя стартует открытая тренировка черно-зеленых, первые 15 минут которой будут открыты для прессы, - сообщают в ФК «Краснодар».

«Севилья» проведет тренировку на своей базе в 12:30 по московскому времени, а пресс-конференция тренера Юлена Лопетеги начнется в 14:40 мск.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» - «Краснодар» состоится 4 ноября. Начало в 23:00 по московскому времени.