В Краснодаре планируют расширить теннисный комплекс в микрорайоне Гидростроителей

Фото: krd.ru

Теннисный центр на улице Невкипелова в Краснодаре открылся в мае прошлого года. Базу планируют расширить. На территории построят 25-метровый бассейн, тренажёрный зал и еще шесть грунтовых кортов, а также главную арену с трибунами.

- В специализированном теннисном центре создана профессиональная база для занятий большим теннисом, которая соответствует российским и международным стандартам. Здесь работают 8 кортов со специальным покрытием, зона воркаута, а также мини-корт touch tennis, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Собственник планирует создать здесь полноценную теннисную школу. Сейчас в центре занятия проводят профессиональные тренеры, набираются группы детей с 4,5 до 17 лет. Также в комплекс будет принимать всероссийские соревнования.

- Городу интересно и важно принимать у себя соревнования профессионального уровня. Будем помогать, - написал в своем Telegram-канале Евгений Первышов.