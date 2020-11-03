Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 3 ноября 2020 увеличилось на 130

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. По данным на 3 ноября за последние сутки число заболевших на Кубани выросло на 130 человек.

- В Краснодаре заболели 25 человек, в Туапсинском районе – 11, в Белореченском и Темрюкском - по десять. В Славянском районе выявили девять зараженных, в Сочи и Тихорецком районе - по восемь. В Крымском районе у семи пациентов подтвердился коронавирус. В Кавказском, Крыловском и Анапе зафиксировано по шесть заболевших. В Абинском районе заразились пять человек. Четверо больных выявили в Красноармейском районе, трое – в Апшеронском. По два случая COVID-19 зафиксировано в Новороссийске, Северском и Павловском районах. По одному случаю отмечено в Армавире, Ейском, Калининском, Староминском, Новопокровском и Гулькевичском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе добавили, что в числе зараженных за последние сутки оказались 10 детей. Также стоит отметить, что увеличивается количество людей в тяжелом состоянии. Сейчас на ИВЛ находятся 40 пациентов, еще четверо – на ЭКМО.