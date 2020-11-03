Из-за коронавируса на Кубани медики стали чаще консультироваться онлайн

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае развивается система «Телемедицинские консультации». За период пандемии в регионе врачи провели четыре тысячи консультаций онлайн. Стоит отметить, что выше 10% совещаний касались болезней органов дыхания, в том числе пневмонии.

- В краевую телемедицинскую сеть включены порядка 240 медицинских организаций. В условиях распространения коронавируса значение телемедицины значительно возросло. Она позволяет врачам дистанционно консультироваться с коллегами по сложным вопросам и правильно назначать лечение, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона. - Помимо консультаций на темы болезней органов дыхания, организовывались совещания по профилям кардиологии, онкологии и фтизиатрии.

В министерстве здравоохранения также рассказали, что с начала пандемии нагрузка на работу горячей линии минздрава увеличилась в разы. Поэтому к работе привлекли волонтеров Кубанского государственного медицинского университета. За 9 месяцев информационно-аналитический центр принял более 400 тысяч звонков, из них 190 тысяч касались коронавируса.