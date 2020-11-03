В Краснодарском крае умерли еще шесть пациентов с коронавирусом

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На Кубани продолжают умирать люди с подтвержденным COVID-19. По данным на 3 ноября за последние сутки скончались шесть человек в больницах Сочи, Лабинского, Северского и Крымского районов.

- В Сочи умерли местные жители 69 и 79 лет. В Лабинской больнице перестало биться сердце 62-летней местной жительницы. В Афипской не стало 79-летней женщины. В Крымской ЦРБ скончались 69-летняя жительница Крымского района и 75-летний житель Геленджика, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе добавили, что у всех умерших отмечены сопутствующие заболевания, в том числе сердца и печени.

Стоит отметить, что по данным на 3 ноября количество заболевших коронавирусом за последние сутки увеличилось на 130, также растет число пациентов в тяжелом состоянии.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что самыми зараженными городами Кубани стали Краснодар, Сочи и Армавир, а также еще четыре района.