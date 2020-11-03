Выявлена средняя скорость мобильного интернета в России

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily опубликовало результаты собственного исследования скорости интернета в России. Спецпроект агентства «Качество связи» пополнили данные собственного приложения для измерения интернет-скорости на устройстве пользователя «Мегабитус».

- Приложение позволяет получать информацию по сотням городов одновременно в режиме реального времени и сделать отчеты не ежегодными, а регулярными – ежемесячными, ежеквартальными и даже ежедневными. Теперь TelecomDaily может определять средний уровень скорости интернета по России, а также в больших городах, где на данный момент проживает большинство пользователей приложения. Это касается не только скорости мобильной передачи данных, но и фиксированных сетей, - сообщили эксперты.

В октябре по России в целом самым быстрым среди операторов «четверки» с услугой мобильного интернета оказался МегаФон. Средняя скорость МегаФона приближается к 40 Мбит/сек (в Краснодаре – 38,1 Мбит/сек), у замыкающего четверку Tele2 – к 14,5 Мбит/сек. За счет ровных результатов МТС и «Вымпелкома» средняя скорость мобильного интернета по России превышает 20 Мбит/сек.