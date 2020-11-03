На Кубани вор сжёг дом ради трёх царских монет Николая II

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Инцидент произошел в Новороссийске. На одной из улиц загорелся частный дом, очевидцы вызвали на место спасателей. Огнеборцы быстро справились с возгоранием, выгорела лишь одна комната. Но после тушения огня, хозяин заметил ценную пропажу. Тогда мужчина решил посмотреть кадры с камер видеонаблюдения. И выяснилось, что его дом поджег вор после кражи.

- В полицию поступило сообщение о том, что в частный дом проник неизвестный и украл барсетку. В сумке находились деньги, золотые украшения и три серебряные монеты времен Николая II. Хозяин оценил пропажу на сумму в 200 тысяч рублей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

После кражи вор поджег одну из комнат и скрылся. Сейчас злоумышленника ищет полиция. Известно, что он был светлых шортах и черной кепке. Возбуждено уголовное дело.

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