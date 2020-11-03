Краснодарский край на всероссийском конкурсе «Большая перемена» представляют 70 школьников

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В «Артеке» стартовал финал всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Его проводят в рамках президентской платформы «Россия - страна возможностей». Это мероприятие объединило более миллиона ребят. Только финалистов - больше тысячи.

- Финалистами конкурса стали 1200 школьников из всех регионов страны, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в государственном учреждении дополнительного образования Краснодарского края. - Кубань представляют 70 обучающихся. Это ребята из 25 муниципальных образований.

Имена победителей «Большой перемены» объявят 3 ноября. Ими станут 300 учащихся 9-10 классов и столько же одиннадцатиклассников. Победители получат крупные суммы, которые можно будет потратить на образование, а выпускники - еще и дополнительные баллы при поступлении в вузы.