В кубанском поселке произошло ДТП с патрульной машиной

Проводится проверка

ДТП произошло в поселке Ахтырском Абинского района ночь 2 ноября. По предварительным данным, водитель на ВАЗе не уступил дорогу полицейскому автомобилю.

- Неустановленный водитель пытался проскочить на неравнозначном перекрестке, но влетел в патрульку. После аварии виновник скрылся с места аварии и объявлен в розыск, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Полицейские не пострадали, а вот патрульную машину придется отдать в СТО. На ней после случившегося с правой стороны помяты двери. По данному факту возбуждено административное дело, проводится проверка.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в прошлом году такая же патрульная машина попала в аварию в Сочи. Тогда пострадали двое полицейских, они были доставлены в больницу.