Кубань ожидает заметного роста инвестиций в экономику в 2021 году

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Пандемия коронавируса не отразится на размере инвестиций в экономику Кубани, считает губернатор Вениамин Кондратьев. По мнению главы региона, это станет возможным благодаря серьезным мерам по поддержке инвесторов, которые действуют в крае.

– В 2020 году мы прогнозируем, что объем инвестиций в экономику края составит порядка 450 млрд рублей. Это практически уровень прошлого года, – отметил губернатор в беседе с журналистами.

Поддержать инвестиционный сектор в регионе помогает содействие, которые власти оказывают инвесторам. Например, по проектам стоимостью до 1 млрд рублей край предоставляет инвесторам субсидии на оплату банковского кредита в размере ключевой ставки в течение 3 лет. Возмещает регион и затраты на строительство необходимой инфраструктуры для реализации проектов.

Расширяется и перечень отраслей, инвестируя в которые, инвесторы могут рассчитывать на налоговый вычет по налогу на прибыль. Это, в значительной мере, касается проектов в социальной сфере.

– В 2021 году в экономику региона планируется привлечь не менее 480 млрд рублей инвестиций, а еще через год – уже более 510 млрд рублей, – подчеркнул губернатор.