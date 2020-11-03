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Пьяный водитель в Краснодаре набросился на инспектора ДПС во время составления протокола

Сотрудник полиции при этом сломал ногу
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Артема Килькина

Фото Артема Килькина

Настоящей драмой обернулось задержание подвыпившего водителя автомобиля «Хендай» в Краснодаре на улице Чапаева. Машина на дороге вела себя странно, водитель совершал неожиданные маневры во время езды, и инспекторы ДПС решили его остановить.

Поначалу события развивались вполне предсказуемо. От водителя-28-летнего безработного из Мостовского района, ощутимо разило спиртным, и полицейские начали оформлять на него протокол.

Тут предсказуемая часть истории внезапно закончилось, поскольку водитель вдруг запаниковал и пустился бежать. Вдогонку за ним бросился 40-летний инспектор ДПС.

В какой-то момент пьяный водитель остановился и толкнул полицейского. Тот упал и принялся кричать от боли. Как выяснилось чуть позже, сотрудник ДПС во время падения получил перелом стопы.

Водителя все же изловили и посадили в помещение для временно задержанных. Его вина перед законом теперь значительно усугубилась.

Если до своего панического бегства он рисковал водительскими правами, то теперь ему придется ответить по уголовной статье.

- Материалы проверки по признакам преступления по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) направлены в СК,- рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.

Криминал