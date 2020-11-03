Отслуживший всего 2 месяца в полиции сержант в Краснодаре скрыл от руководства свое участие в ДТП

Фото Светланы Маковеевой

Отслуживший в полиции всего 2 месяца 27-летний сержант ППС из Краснодара, видимо, счел, что его служебное положение позволяет ему игнорировать правила дорожного движения.

На своей машине на улице Карлсруэвской в краевом центре он не пропустил другой автомобиль, двигавшийся по главной дороге, что привело к ДТП.

Примечательно, что от своих коллег из ДПС, которые прибыли на место происшествия, сержант скрыл, что служит в полиции. Но при этом само ДТП в течение почти двух недель не указывалось в служебной сводке происшествий, и было обнаружено лишь впоследствии, в ходе дополнительной проверки.

- По факту ДТП с сотрудником полиции установлено, что он является виновником происшествия. Проводится дальнейшая проверка.,- сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.