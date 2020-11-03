Депутат ГД обратилась к генпрокурору с просьбой проверить обстоятельства дела о клевете против кубанского СМИ

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В Центр правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта обратилась главред издания «Юг Times» Марина Тугаева.

Она рассказала, что в Арбитражном суда края слушается дело по заявлению конкурсного управляющего одного из концернов.

При этом, во время очередного судебного заседания 27 октября представитель конкурсного управляющего внезапно приобщил к материалам дела копию постановления от 9 октября 2020 года о привлечении Тугаевой в качестве обвиняемой по уголовному делу о клевете.

По словам журналистки, никакого обвинения ей не предъявляли, и постановление об этом не вручали.

Главный редактор «Юг Times» недоумевает, как копия документа могла оказаться в распоряжении постороннего человека - представителя конкурсного управляющего предприятия, который даже не является участником судебного процесса.

- Депутат Госдумы Наталья Костенко попросила Генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить факт разглашения тайны следствия третьим лицам по делу о клевете,- сообщает пресс-служба депутата ГД.