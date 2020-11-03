На курорте «Роза Хутор» возведут храм Рождества Христова

Храм заложен. Фото: "Роза Хутор"

Сегодня торжественно положено основание церкви на курорте «Роза Хутор». Чин закладки совершил Епископ Сочинский и Туапсинский Герман.

Новый храм будет построен на территории культурно-этнографического комплекса «Моя Россия», уникального архитектурного ансамбля, созданного в период подготовки к Олимпиаде 2014 года. На берегу реки Мзымты, на участке 3,3 гектар расположились 11 тематических павильонов, демонстрирующих архитектуру и многовековые традиции домостроения различных регионов нашей страны: Кавказ, Суздаль, Центральная Россия, Москва, Краснодарский Край, Санкт-Петербург Русский Север, Казань, Урал, Сибирь и Бурятия. Сейчас комплекс находится под управлением курорта «Роза Хутор», его выставочные пространства предоставлены организаторам различных концептуальных экспозиций, открыты рестораны и мини-отели. Все эти объекты также отражают многообразие культурных и гастрономических традиций народов России.

За основу внешнего архитектурного облика будущего храма, взят образ Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском (1152 г.). Его объемно-пространственная композиция представлена простой и лаконичной формой одноглавой трехъярусной церкви с четвериком, который будет увенчан луковичной главой с восьмиконечным крестом. Планируемая площадь храма Рождества Христова составит более 200м2 , а высота около 30 метров.

Фото: "Роза Хутор"

Внутреннее убранство храма предполагает настенную роспись, художественную ручную ковку. Напольное покрытие - крупные плиты из натурального камня. Храм будет оснащен всеми современными инженерными системами.

«Мы находимся в невероятно красивых местах, в окружении гор и уникальной природы. Без преувеличения здесь по-настоящему чувствуется неземная благодать и божественное происхождение сущего. Недаром так много храмов и монастырей построено на высоте, в горах, так человек чувствует себя ближе к небу. Люди стремятся в церковь, чтобы получить утешение, поддержку, они хотят достичь гармонии с самими собой, с окружающим миром. Поэтому, я считаю, что мы должны предоставить нашим гостям и жителям Красной Поляны, Сочи такую возможность – прийти в храм», - сказал генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

Для финансирования работ по возведению храма создан специальный благотворительный фонд, в который могут жертвовать как частные лица, так и компании. Храм Рождества Христова по завершении строительных работ будет передан Сочинской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).