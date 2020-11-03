На Кубани почти полностью выполнен годовой план по замене лифтов в жилых домах

Фото администрации КК

За два месяца до конца 2020 -го на Кубани годовой план по замене лифтов в жилых домах удалось выполнит уже почти полностью -на 98%.

Обновить осталось еще 16 подъемных устройств. Работы по из замене уже идут.

– Наша работа направлена на то, чтобы к 2022 году в крае в принципе не осталось лифтов, у которых уже истек срок эксплуатации, – рассказали в министерстве ТЭК и ЖКХ края.

Наиболее активно работа по замене лифтов идет в Армавире, Геленджике и Сочи. Здесь головой план уже выполнен.

Наряду с этим, в жилых домах региона ремонтируют фасады и кровли, а также коммунальные сети. Работы продолжаются более чем в 240 домах на территории края.